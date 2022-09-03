九合一選舉登記昨截止，桃園市議員第12選區迎來自1998年起最多參選人的一戰，觀音區應選2席，今年共有6人登記參選，整整超額3倍。現任吳宗憲與郭蔡美英均代表民進黨爭取連任，國民黨徵召樹林里長吳進昌出線，另觀音挺藻礁聯盟發起人戴兆華、廣興里長許更生與在地網紅江承洲，都以無黨籍參戰，6搶2局勢激烈，各自打出在地牌，爭取選民支持。

據桃市府最新統計，觀音區人口共72122人，外界視為綠營票倉，2018年市議員選舉由無黨籍的歐炳辰與民進黨吳宗憲拿下2席，從整體得票率觀察，5人角逐下，綠營仍獲較高得票率。後因歐過去擔任鄉長時涉案，2019年遭判刑丟了烏紗帽，並由郭蔡美英遞補上任。

樹林里長吳進昌。（桃園市選委會提供／蔡明亘桃園傳真）

觀音挺藻礁聯盟發起人戴兆華（左一）。（桃園市選委會提供／蔡明亘桃園傳真）

吳宗憲曾任鄉民代表，桃園升格前後將任滿5屆議員，秉持不分地域黨派精神，面朝大觀音地區服務，擁有不少支持者。對於本屆選戰激烈他樂觀看待，認為有人加入競爭，對地區是好現象，要將壓力化為力量投入選戰。

郭蔡美英曾在觀音富林國小任教8年，議員將任滿2屆，教職出身的她十分關注在地教育議題，丈夫為曾任觀音鄉長的前立委郭榮宗，郭蔡美英團隊地方服務扎實，會勘與追蹤進度等均獲居民感動回饋。現任2位民進黨議員深耕觀音，是今年6人中的強棒選將。

民進黨桃園市議員郭蔡美英。（桃園市選委會提供／蔡明亘桃園傳真）

據悉，因觀音為藍營艱困選區，國民黨原先沒有提名人選，考量新人恐遇財力困難，直到最後才徵召擁有地方服務12年經驗的吳進昌出線，吳從末代村長接力擔任2屆里長，同時也是在地水患防災社區、空汙安全協會與社區發展協會等領頭人，加上樹林里又是區內第2大票倉，在地曝光度高。

廣興里長許更生。（桃園市選委會提供／蔡明亘桃園傳真）

經營在地頻道「江江看觀音」的江承洲。（桃園市選委會提供／蔡明亘桃園傳真）

今年觀音有3人以無黨籍身分參選，其中江承洲曾任前立委吳志揚秘書，上屆代表國民黨參選吞敗，除勤走基層外，他也開設「江江看觀音」頻道介紹美食、景點與各類地方消息，空戰實力不容小覷。

「桃園新選風」成員、觀音挺藻礁聯盟發起人戴兆華，當時藻礁公投積極宣講，觀音區開出逾9500張同意票，在居民心中留下印象，有機會一拚；許更生擔任廣興里長深入地方，積極走地方外，也頻繁更新臉書吸引支持者關注。3位無黨籍參選人均打出在地牌，距離大選日不到4個月，6搶2廝殺局面仍須各憑本事爭取選民支持。