使用多年的國中小課桌椅，已顯老舊，需要汰換，花蓮縣政府盤點，有125所國中小要購置約1萬7千套課桌椅，經編列4千餘萬元，同時逐步購置教室置物櫃，要讓學生有優質的學習環境。

花蓮縣府教育處代理處長翁書敏表示，汰換課桌椅，考量各年級、不同生長狀況學生發育，1至4年級學童，採購使用新式木製課桌椅，5至9年級身高可能會有很大的變化，則用可調式課桌椅，符合學習需求。

教育處說，在今年開學日，學生都能使用到新課桌椅及置物櫃，各校反應，感受學生對於學習環境的改善而顯露開心的神情。

除了國中小課桌椅外，教育處規畫2年補助各校所需的置物櫃，今年已編列近600餘萬元，先補助國中購置置物櫃，已於開學前完成採購及建置，改善學習環境。

教育處指出，汰換的課桌椅可充分運用，包括提供非營利團體、機關或藝術工作室等單位申請使用，或運用桌板再製、改造等，提供需要的社團、協會運用，希望達到資源循環利用的效益。

因目前仍受疫情影響，原物料進口價格飆漲，課桌椅還有約2800套正由廠商積極趕工配送中，教育處會持續掌握進度，盡快讓學生能使用到新課桌椅。