每個人都會犯錯，但犯了錯後懂得自我反省，才是最難能可貴的。《搜狐網》近日分享4個無時無刻都在自省的星座，他們敢於正視自己的缺點，做錯事就從中學習，避免自己下次再犯，也因為抱持這樣的觀念，讓他們得以越變越優秀。

1.雙魚座

雙魚座非常聰明，他們敢於正視自己的錯誤，他們知道，每個人都會犯錯，但做錯事不可恥，應該從錯誤中學習，去反思自己當初為何會犯錯，並在下一次避免再犯同樣的錯誤，他們無時無刻都在自省，不斷提升能力，自然就越來越優秀。

2.射手座

射手座是一個有理想的人，對他們而言，唯有自省才能使人變強大，成為一個優秀的人，所以他們每天都會在睡前回想自己的一天，反思自己是否有做錯事，還是說錯哪些話，下次應該如何避免與解決，或是哪些事情做得不夠完美，試著改進並精進自我。

3.獅子座

獅子座天生擁有爆棚的自信，和他們相處時會發現，許多人沒有把握做的事情，他們都敢於去挑戰，而且獅子座非常有能力，因此經常都能成功，但他們的才華並非與生俱來，而是敢於自省，每天都會審視自我，了解自己的優缺點，面對挑戰時就毫無畏懼。

4.水瓶座

水瓶座的情商非常高，每當與別人發生衝突，或是事情出現意外差錯時，他們並不會選擇推卸責任，而是想辦法解決，事情過後還會開始審視，自己在哪些方面還不夠好，應該如何自我精進，下次遇到同樣狀況時，就不會再次手足無措，也因他們懂得正視自己的卻點，所以才能夠變得越來越優秀。