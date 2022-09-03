魏華萱（左）與段慧琳挑戰羊頭山，累到一度崩潰。（民視提供）

民視周日招牌行腳節目《Go Go Taiwan》喜迎500集推出特別企劃，製作團隊要求主持人段慧琳 (Windy) ，在2個月內完成「台灣人必做3件事」的挑戰。

段慧琳8月初攜家帶眷搭火車環島，居然還大膽的擲骰子決定目的地，完成「鐵道大富翁」之旅。緊接著上周又啟程，背負20公斤背包挑戰岳界頗負盛名的「中橫雙辣」（羊頭山、畢祿山）兩座百岳，並於日前邀請前主播好友「單車女神」魏華萱同行。

由於路段陡峭險峻，不但工作人員發生鞋底脫落、腳傷、高山症等狀況，讓段慧琳緊繃神經，困難的挑戰讓魏華萱也累到一度崩潰斷片，段慧琳說：「我自己怎樣沒關係，但很怕累到崩潰的華萱會跟我絕交。」魏華萱則打趣回應：「不會絕交，但我一定要找機會把妳弄回來！」展現兩人好交情。

《Go Go Taiwan》播出10年來，段慧琳在節目中嘗試過許多極限活動，這次節目組安排「台灣人必做3件事」要她挑戰，段慧琳不但不怯戰，甚至還自動「加碼」。她說：「一般大家說的必做3件事是環島、登玉山、游日月潭，但我差不多都挑戰過，覺得難度還好，所以我就挑了中橫雙辣，中間有七上八下的『鋸齒連峰』，更有挑戰性！」

行程難度高又難，主播魏華萱友情相挺，接到段慧琳邀約完全沒考慮就直接答應，讓段慧琳感動不已，2個人歷經3天沒洗澡的實境拍攝後，魏華萱表示相當佩服這個節目：「這是我接過最硬的通告，Windy也真的是最猛主持人。」

下山後，段慧琳也馬不停蹄開始進行游泳訓練，因為9月初就要挑戰泳渡日月潭，她笑說：「完全沒有鬆懈的時間。」超猛三鐵女王讓大家佩服不已。