桃園市復興區羅浮高中為市內唯一公立餐飲科系高中，成立於2021年為新設完全中學，首屆學生在高一時已在各競賽中展露頭角，餐飲科學生許博鈞、東芷菱與助手陳棋騰、謝昌佑等，將蝦料理融合泰雅原民風料理手法，並結合復興在地食材展現新風味，奪下首屆和光蝦創意主廚料理競賽銅牌。

羅浮高中學生出征第一屆和光蝦創意主廚料理競賽，為全場年紀最小的參賽者，從6月開始經歷嚴格訓練，由餐飲專業的主任張振坤與老師陳彥伶帶領，利用晚間與暑假時間練習，除鑽研參賽菜品外，也自行設計擺飾與圖騰，呈現一體成型的原民風格。

通過初審後，許博鈞、東芷菱與助手陳棋騰和謝昌佑合作，在決賽端出「福爾摩沙四季之味」、「芋蓩火輪抱金蝦」與「和光蝦創意料理」共3道特色料理，將海味元素結合原民料理風格，意外迸出驚喜滋味，在參賽隊伍中脫穎而出榮獲銅牌。

許博鈞與東芷菱分享，練習時間約3個月，因山上資源較不易取得，從採買成本的控制到練習時不斷調整菜單內容，都讓他們學習收穫良多，指導老師從菜餚設計、擺盤技巧到展台布置，手把手親自教導，帶他們進入夢想中的高餐比賽，未來期許自己能努力向前，繼續追逐餐飲夢。

校方表示，羅浮高中餐飲小將在比賽中展現創意與耐力，頂住壓力端出亮眼表現，給予極高讚賞，盼他們在料理之路繼續發光發熱。目前羅浮高中已發展為兼具餐旅專業與在地性的特色高中，首屆學生在高一時已征戰各項競賽都榮獲佳績，未來盼持續培育桃園在地餐飲人才。