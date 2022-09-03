太平洋左岸台東咖啡3日辦理品牌發表會，品牌的設計概念源自台東陽光、大海、土地及咖啡。（蔡旻妤攝）

太平洋左岸台東咖啡3日辦理品牌發表會，品牌的設計概念源自台東陽光、大海、土地及咖啡。（蔡旻妤攝）

太平洋左岸台東咖啡3日辦理品牌發表會，品牌的設計概念源自台東陽光、大海、土地及咖啡。（蔡旻妤攝）

太平洋左岸台東咖啡3日辦理品牌發表會，品牌的設計概念源自台東陽光、大海、土地及咖啡。（蔡旻妤攝）

太平洋左岸台東咖啡3日辦理品牌發表會，品牌的設計概念源自台東陽光、大海、土地及咖啡。（蔡旻妤攝）

台東縣咖啡種植面積全台第3，共143公頃，為推動咖啡產業發展，台東縣政府創立「太平洋左岸台東咖啡」區域咖啡品牌並辦理發表會。台東縣長饒慶鈴表示，透過品牌形象，加深民眾對於台東咖啡的記憶度，歡迎各地民眾品嚐台東咖啡的獨有滋味。

台東南迴、縱谷或東海岸各地區都有種植咖啡，種植面積居全台第3，而在地咖啡農持續精進種植技術，形塑在地風味特色。饒慶鈴說，農友們只要把咖啡品質顧好，由縣府負責整合與行銷，未來將跨界合作及架設品牌官方網站，成為亮點區域品牌，打造台東獨一無二的咖啡慢生活。

為提升台東咖啡軟實力及精品發展，縣府農業處持續輔導農友田間管理、病蟲害防治，提供肥料補貼、爭取機具補助等，並辦理精品咖啡評鑑，今年另將舉行杯測和烘焙技術研習。

縣府也規畫帶領農友至縣外咖啡莊園觀摩，11月將在南港展覽館「2022台灣國際咖啡展」中首度設立「台東館」，進行台東咖啡展售及媒合生豆，推動太平洋左岸咖啡品牌。

縣府農業處長許家豪說明，品牌的設計概念源自台東陽光、大海、土地及咖啡，連結台東鄉鎮及重大節慶活動作為品牌識別，並與商業品牌洽談合作，打造專屬台東的V60咖啡濾杯、與多家莊園開發耳掛式濾包，並與旅遊網站及知名飯店集團等通路合作，另外在台東咖啡廳推出咖啡相關產品。

許家豪進一步表示指出，未來規畫架設「品牌導覽網站」，可查詢在地咖啡莊園品牌資訊，運用360度環景攝影技術讓用戶彷彿身臨在台東咖啡園，民眾更快認識品牌及體驗山海魅力，讓大眾都能喝到台東在地生產的好咖啡。