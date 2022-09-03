驚險畫面！「軒嵐諾」強風吹垮紅綠燈桿，壓傷女騎士。

軒嵐諾颱風逼近，全台強風不斷，彰化員林市1名婦人昨（2）早停等紅燈時，突遭左上方的紅綠燈桿狠狠砸中摔車倒在路中，婦人的親友今於臉書發文，該名婦人才剛生完小孩，經送醫急救後醫生表示，婦人脊椎錯位，下半身恐癱瘓無法行走，希望網友們幫忙轉發集氣，重視這起公共傷害事件。

婦人昨（2日）停等紅燈時，突遭到左上的紅綠燈桿狠狠砸中，整支燈桿應聲被風吹倒，婦人隨即倒在路中送醫。（翻攝自臉書「重機車友 各區路況天氣、資訊分享中心」）

婦人親人於臉書社團《彰化人大小事》發文，希望大家能幫忙婦人集氣，讓她開刀順利，婦人於昨（2日）上午11時許，於彰化縣員林等紅燈時，遭路邊紅綠燈倒塌砸傷人事件，親人表示：「她一直很努力過生活，不久前才產子，竟被這久年未維護、重達千斤的交通號誌給砸碎該有的健康，未來已被醫師判定無法行走…孩子怎麼辦，家庭怎麼辦，工作怎麼辦」。

婦人親友於臉書PO文，請大家幫忙集氣，盼奇蹟出現。（圖／翻攝自彰化人大小事）

親人還說，感謝有縣長與議員民代幫助，女騎士今（3日）下午終得以排到開刀房推回脊椎讓神經有修復的機會，希望大家能幫忙轉發，讓這起「公共傷害」事件受到重視，並拜託大家幫忙集氣，讓女騎士可以有康復的機會。

事發在昨（2）日上午11點44分，彰化縣員林市中山南路與南昌路口一支紅綠燈，疑似承受不了強風不斷襲擊應聲倒地，當場砸中當時在紅綠燈下停等紅燈的機車騎士，影片於臉書「重機車友 各區路況天氣、資訊分享中心」曝光後，網友留言直呼，「太可怕了吧」、「吃力....國賠了」、「等個紅燈也有事，希望人平安」、「殺人兇器無處不在」。