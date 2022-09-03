雲林縣北港鎮長選舉，前代理鎮長蕭美文與前鎮長張勝智（見圖）激戰。（摘自張勝智臉書／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮長選舉，無黨籍的前代理鎮長蕭美文對戰本屆連任失利的民進黨張勝智。張勝智2018年敗給蕭永義，蕭美文為蕭永義胞姊，蕭永義因清潔隊員職缺貪瀆案遭判刑撤職，由蕭美文代理，又因地制法修正四等親內血親不得代理遭撤銷，張勝智捲土重來，勢在必得，雙方勢必有一番激戰。

蕭永義2014年尋求連任北港鎮長，遭張勝智挑戰連任失利，4年後張尋求連任，換蕭出來競選報了一箭之仇，2人可說是選戰冤家，原本今年底北港鎮長選舉，蕭、張2人將再度狹路相逢，不料蕭因貪瀆案遭判刑撤職，今年5月間發監執行，蕭的胞姊蕭美文接手應戰，讓蕭、張戰火持續延燒。

蕭永義去年7月間1審被判刑遭停職，由雲林縣政府指派蕭美文代理北港鎮長，但今年5月《地方制度法》修訂後親人不得代理，蕭美文被依法撤換，但她卸下代理鎮長一職後仍勤跑基層，認為鎮政有必要延續，決定投入年底鎮長選戰，形成前代理鎮長對戰前鎮長局面，引發鎮民熱議。

蕭美文訴求創造北港民主政治新里程，希望以溫柔、堅定、新女性，請鎮民用選票選出北港第1位民選女鎮長。

張勝智2014年當選北港鎮長後，任內4年與雲林縣政府、民進黨籍立委密切配合，爭取一連串的地方建設，包括北港滯洪池、北港溪魅力河川、女兒橋等，10餘項建設經費高達20餘億元，讓鎮民相當有感，外界十分看好其2018年的連任之路，沒想到意外敗在宿敵蕭永義手上。

張勝智4年來持續深耕地方，順利獲民進黨提名為年底北港鎮長參選人，他一方面記取4年前失敗的教訓，一方面勵精圖治，彌補以往不足之處，誓言讓北港鎮重回綠色執政。

地方政壇人士分析，張勝智基層實力雄厚，加上民進黨雲林縣黨部將北港視為指標鄉鎮之一，全力奧援，可說是勢在必得。蕭美文為國民黨員，此次以無黨籍身分參選，國民黨同樣全力輔選，蕭、張之戰的藍綠對決，引發矚目。