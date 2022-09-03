內埔警躲過蛇吻查獲槍毒，許姓嫌犯遭法官裁定收押。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東萬巒鄉許姓男子在一處偏僻檳榔園租用工寮改造槍械，內埔警分局日前持搜索票拂曉攻堅時，差點遭蛇吻，幸虛驚一場，當場查獲左輪手槍、金牛座改造手槍各1把、4把槍枝半成品，以及6顆子彈、安非他命，許訊後遭法官裁定收押。

內埔警分局指出，日前獲報萬巒地區一偏僻的檳榔園內，疑有不法分子租用工寮改造槍械，經長期蒐證鎖定許姓犯嫌涉有重嫌，承辦員警見時機成熟，於上月31日持屏東地方法院核發之搜索票拂曉攻堅，當場查獲許嫌持有左輪手槍、金牛座改造手槍各1把、槍枝半成品4把、子彈6顆、改槍工具及毒品安非他命等。

警方說，因工寮位處檳榔園，搜索現場角落躲著一條小蛇，過程中員警差點遭蛇吻，所幸虛驚一場後人蛇均安，全案訊後將許嫌移送地檢署，地方法院裁定羈押，將持續針對查扣槍枝及毒品溯源追查。

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