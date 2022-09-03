強烈颱風軒嵐諾來勢洶洶，將於9月4日舉辦的日月潭萬人泳渡，有逾1.8萬人報名，能否如期舉行備受各界矚目？南投縣教育處3日傍晚說，目前仍按照原定日期舉行，但也會持續關注颱風後續氣候、雨量如有不可預測之變化；如有暴雨、雷雨等情形，則會禁止泳客下水。縣府已強化各項緊急應變措施，並呼籲所有泳客屆時應遵行活動現場的各項必要臨時管制作法，以維泳客安全。

眾所期待2022日月潭國際萬人泳渡嘉年華盛會，在軒嵐諾颱風近逼攪局威脅下，3日獲天公作美出現豔陽好天氣，率先由第8屆日月潭公開水域游泳錦標賽及第3屆日月潭SUP立式槳板賽「暖身」登場，共1613名選手秩序井然依序分三梯次下水出發競速，賽程緊湊精彩，且平安圓滿完成。

南投縣副縣長陳正昇指出，因應疫情變化，4日登場的第40屆日月潭國際萬人泳渡，將採取最高規格的防疫措施，共計1669隊，參加人數計1萬8709人，包括在台外籍泳客286人參加，身障泳士也有180人參加。

縣府教育處表示，9月4日舉辦的日月潭國際萬人泳渡活動，因受軒嵐諾颱風影響，縣府與中央氣象局日月潭氣象站保持密切聯繫諮詢討論，依颱風的最新動向及影響範圍區域審慎評估，目前仍按照原定日期舉行。

教育處強調，縣府也會持續關注颱風後續氣候、雨量如有不可預測之變化，如有暴雨、雷雨等情形，則會禁止泳客下水，縣府已強化各項緊急應變措施；並呼籲所有泳客屆時應遵行活動現場的各項必要的臨時管制作法，以維泳客安全。