桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、前民進黨立委鄭寶清等4人競逐市長大位。YouTuber「桃園孫先生」今天（3日）在八德區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以24票領先，鄭寶清13票、鄭運鵬13票、賴香伶1票，鄭運鵬與鄭寶清竟意外打成平手。

桃園孫先生3日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、林智堅、賴香伶、鄭寶清4個選項，結果，張善政以24票領先，鄭寶清則拿到13票、鄭運鵬為13票、賴香伶1票。

支持張善政的民眾表示，「比較斯文，講話比較實在」、「他的執行力不錯」、「做過行政院長，一定有他的高度。ˊ還有一位婦人坦言，應該要投鄭寶清，但是她也喜歡張善政，後來她還是說要投張善政。

支持鄭寶清的民眾則表示，「他的政策不錯」、「對抗蔡英文，不要回民進黨」、「無黨籍」、「因為他是在地人」、「民進黨最大錯誤是沒有提名鄭寶清，鄭寶清可能會當選」。

支持鄭運鵬的民眾認為，「畢竟他做人風評還不錯，立委做得還不錯，桃園的朋友都說他很好」、「鄭文燦有替他講話」。