第11號颱風軒嵐諾逐漸逼近台灣，氣象局指出，軒嵐諾目前在台北東南東方海面，向北北西轉北移動，其暴風圈已進入台灣東半部及北部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅，《中時新聞網》整理明（4）日各縣市「停班停課」資訊，掌握颱風最新消息。

【北部地區】

基隆市：尚未宣布。

台北市：尚未宣布。

新北市：尚未宣布。

桃園市：尚未宣布，但復興區明天已達停止上班及上課標準。

新竹市：尚未宣布。

新竹縣：尚未宣布。

【中部地區】

苗栗縣：明（4）日正常上班、正常上課。

台中市：明（4）日正常上班、正常上課。

彰化縣：明（4）日正常上班、正常上課。

雲林縣：尚未宣布。

南投縣：尚未宣布。

【南部地區】

嘉義市：明（4）日正常上班、正常上課。

嘉義縣：尚未宣布。

台南市：尚未宣布。

高雄市：明（4）日正常上班、正常上課。

屏東縣：尚未宣布。

【東部地區】

宜蘭縣：明（4）日正常上班、正常上課。

花蓮縣：尚未宣布。

台東縣：尚未宣布。

【外島地區】

澎湖縣：尚未宣布。

連江縣：尚未宣布。

金門縣：尚未宣布。

※相關資訊以人事行政總處官網公布為準。※