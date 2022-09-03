第11號颱風軒嵐諾逐漸逼近台灣，氣象局指出，軒嵐諾目前在台北東南東方海面，向北北西轉北移動，其暴風圈已進入台灣東半部及北部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅，《中時新聞網》整理明（4）日各縣市「停班停課」資訊，掌握颱風最新消息。
【北部地區】
基隆市：尚未宣布。
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布，但復興區明天已達停止上班及上課標準。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
【中部地區】
苗栗縣：明（4）日正常上班、正常上課。
台中市：明（4）日正常上班、正常上課。
彰化縣：明（4）日正常上班、正常上課。
雲林縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
【南部地區】
嘉義市：明（4）日正常上班、正常上課。
嘉義縣：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：明（4）日正常上班、正常上課。
屏東縣：尚未宣布。
【東部地區】
宜蘭縣：明（4）日正常上班、正常上課。
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
【外島地區】
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
※相關資訊以人事行政總處官網公布為準。※
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