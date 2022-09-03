後壁區體育會承辦的健行活動今天在新營天鵝湖登場，國民黨南市第1選區現任議員蔡育輝（左）出席力挺。（蔡育輝服務處提供／張毓翎台南傳真）

民進黨南市議員第2選區參選人謝舒凡（左）說，即使颱風天，不論會勘行程或中秋等活動都照常出席。（謝舒凡提供／張毓翎台南傳真）

年底大選登記結束後首個周末卻迎來颱風天，台南許多市議員參選人不畏風雨、行程照跑，或是在個人臉書發文叮嚀鄉民們注意豪雨、強風，也有人搭上時事順風車，投入代領長者快篩的服務，而正值中秋節前最後一周，不少參選人勤跑各地中秋活動，希望增添曝光和選民印象。

軒嵐諾颱風外圍環流影響，台南常有間歇性大雨，沿海地區路樹被強風吹的簌簌作響，許多民眾躲在家中，盡量減少外出，不過適逢中秋節前最後一個周末，不少社區舉辦中秋烤肉等應景活動，而距離年底大選投票倒數84天，即便遇上颱風天，許多參選人仍勤跑各活動把握每一張選票。

民進黨南市議員第2選區參選人謝舒凡說，今天不論會勘行程或中秋等活動，她都照常出席；另即日起起政府免費提供65歲以上長者5劑快篩，考量高齡長輩會不方便出門，子女、兒孫平日也要上班或上學，沒時間幫長輩拿，如果有需要代領的民眾，她樂意提供協助。

投入代領快篩服務，還有民進黨南市議員第1選區參選人王宣貿，他表示，前陣子除到各地辦18歲公民投票的座談會外，隨著投票日逐漸逼近，選情日漸白熱化，也卯足全力勤跑，今天還到東山區聖賢里等地參加中秋活動，碰到里民邀拉二胡、打保齡球都來者不拒，把握每一個互動機會。

另由後壁區體育會承辦的健行活動今天在新營天鵝湖登場，國民黨南市第1選區現任議員蔡育輝說，他長期關心體育議題，很多運動相關社團，常面臨人力不足的窘境，他除幫忙社團爭取活動經費，社團辦活動時，服務處的同仁也會到場協助行政事務，這次健行活動，來了500多位鄉親風雨無阻、到場力挺，讓他超感動。