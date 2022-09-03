人氣女星Albee（范乙霏）過去曾是節目《我愛黑澀會》的固定班底之一，甜美臉蛋加上火辣身材，還有爽朗不造作的個性，讓她就算在《我愛黑澀會》收官後，仍活躍於各大綜藝節目；Albee在演藝圈人緣也不錯，最近擔任楊昇達和名模若綺伴娘，穿深V伴娘禮服洩胸前春光，讓人看了臉紅心跳。

男星楊昇達和名模若綺愛情長跑7年，去年8月登記結婚後，終於在昨（2日）正式舉辦婚禮，伴郎找來大飛、張立東和陳大天等好友，伴娘則是由納豆女友依依和Albee（范乙霏）擔任，還找來沈玉琳當主婚人，婚禮現場眾星雲集，但意外的是，Albee穿上伴娘服變亮點。

Albee在演藝圈人緣也不錯，最近擔任楊昇達和名模若綺伴娘，穿深V伴娘禮服洩胸前春光，讓人看了臉紅心跳。(圖/ 摘自Albee范乙霏 IG)

Albee在IG分享和依依穿上伴娘服的合照，兩人都是純白禮服，依依的伴娘服是平口設計，大秀性感鎖骨；Albee的禮服款式太犯規，細肩帶深V設計，直接看到不見底的事業線，傲人上圍也呼之欲出，火辣身材完全藏不住，讓網友大讚一定是全場最辣。

其實Albee七夕時才確診，各種症狀都有，包括高燒40度、上吐下瀉或喉嚨劇痛等，在8月31日才曬出比基尼辣照宣告「滿血復活」，隔兩天當伴娘狀態也是極佳，讓不少粉絲期待她能有更多新作品。