本土新冠肺炎疫情再起，主流病毒已變異到BA.5，中央流行疫情指揮中心卻仍採購「原始株＋BA.1」疫苗，而非對抗「原始株＋BA.5」疫苗。中廣董事長趙少康要求，請指揮中心清楚地用數據告訴我們，打抗BA.1的確實效果？以及到底何時可買得到抗BA.5的疫苗？

趙少康在臉書直言，「學科學的人，一切講求數據」，請指揮中心告訴民眾，打了第四劑後，比只打第三劑到底可以減少BA.5染疫多少百分比，打了第四劑後重症又可以比只打第三劑減輕多少比例？

趙少康強調，大家會去思考打不打的利弊得失，可以對防止多少重症發生的機率？減少染疫多少百分比？不要只說打了BA.1疫苗對防止BA.5「多少可能有幫助」。

趙少康也質疑，「陳時中不是說不能公布採購疫苗價格嗎？如果公布就不能優先買到好的疫苗」，政府既然到現在都還沒公佈，依照陳時中邏輯，不是可以優先買到好的疫苗嗎？請問BA.5疫苗在哪？為何每次我們都慢半拍？

趙少康披露，台灣大部分的民眾都打了三劑疫苗，少部分打了第四劑。問題是第四劑應該是要針對BA.5的，結果搞了半天政府買的是針對BA.1的，「根本沒有對症下藥」。

趙少康批評，難怪很多人打了第三劑、第四劑，結果還是染疫，現在才知道我們當時買的疫苗只是針對原始武漢株，也不是針對BA.1跟BA.2。現在大家期待次世代疫苗，結果指揮中心買的只是針對BA.1而不是BA.5的。

疫情指揮官王必勝下午強調，目前已經採購的雙價疫苗，確定對Omicron變異株都有效，也都有預留其他購買的空間，如果確定可以購買就會去購買，會與廠商保持聯絡，並要求提供完整資料。