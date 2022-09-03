不少民眾擔心颱風後菜價上漲，提前買回家放。（張毓翎攝）

軒嵐諾颱風來襲，台南市學甲區傳統市場隨處可見一顆150元以上的高麗菜，來自高山的甚至要價300多元，每台斤60至90元不等，讓不少主婦和餐飲業者大嘆「吃不消」，不過產地農民指出，根據農產品批發市場交易資料，北農今天拍賣價最高每公斤45元，換算每台斤才27元，直言「漲得有點不合理…」。

颱風天，許多風景區出遊人潮大減，位在台南市的將軍觀光漁港，不少攤商業者自嘲是「另類靠天吃飯的一族」，最近洋蔥、青蔥、高麗菜、香菜等都漲翻天，萬一假日遇上颱風天，遊客人數減少，生意根本不用做，蔬菜因為保鮮期較短，若賣不掉容易倒賠，直呼壓力超大。

實際走訪附近的傳統市場，隨處可見1顆破百元的高麗菜，不少民眾擔心颱風後蔬菜會更貴，提前買回家放；菜販說，即便颱風還沒來，高麗菜近期接連上漲，但前幾次到果菜市場進貨，準備的錢都足夠付款，颱風一來，菜價似乎瞬間飆高，昨日到果菜市場進貨，還因錢帶不夠而賒帳。

不過有產地農民聽聞傳統市場菜價，直批「離譜」，他說，若按照傳統市場以每台斤60元計算，一籃30公斤（50台斤）的高麗菜就3000元了，但據了解，西螺果菜市場批發價一籃高麗菜僅1000元初頭，就連今天台北二市初秋甘藍（高麗菜）的拍賣價最高每公斤45元，換算每台斤也才27元。

農民說，颱風天多少會帶動菜價上揚，但沒有漲得這麼誇張，可能是攤商亂哄抬，以他種植的高麗菜為例，採收後交給批發商一籃賣300至400元，若賣到傳統市場，加上運銷、人事等成本，一顆高麗菜大約賣50元左右，讓他有感地說，民眾採買時真的要貨比三家。