展示當代雕塑家林伯瑞作品的「林伯瑞雕塑展」正位於大安區和平東路巷內、鄰近殷海光故居的日式老屋大院子展覽空間舉辦，展出他這近10數年間的雕塑之作，希望藉由作品啟發觀者想像，並感受雕塑與老宅空間的相互輝映。

林伯瑞一貫的的創作目標是「一個不需要寄生在任何造型上的純粹雕塑」。作品開工前，先不預設自己要做出什麼，他會先繪畫出作品的概念圖，而非固定外型的設計圖；創作時，他會放空自己，焊接各樣大小鐵片成型，或以長長短短的鐵條，在純粹的狀態下鍛造，一處一處焊接、組構出獨特空間，於是欣賞林伯瑞的作品時，用純粹的無限想像，不必多說。

小時候家裡是鐵工廠的記憶

林伯瑞不諱言，自己愛鐵勝過其他。小時候家裡是鐵工廠的記憶， 如今看著熟悉的鐵材在鎔槍加熱下，鐵片拼貼細縫中擠出的鐵水如水珠般形成不同表情，這些再熟悉不過的情景，總讓他內心產生莫名感動， 他說：「堅硬的鐵塊一片片經由烈火高溫燒熔焊接；沒有多餘的鍛敲獨讓氧氣與火燄共舞，進化出即使我都無法預知的模樣。」他的作品也受到全球知名大飯店、頂級住宅等的喜愛，作為純粹雕塑或戶外裝置。

展覽開幕當天遇颱風，仍有眾多友人不畏風雨前來觀展，林伯瑞見到許多久違的朋友們前來，感到非常開心，一一上前擁抱。這回展覽特由多年好友設計師胡德如與「達開生活」負責人蘇淑惠，兩位品味先行者 聯手策劃。慧眼獨具的兩人選在耐人尋味的日式老宅「大院子」裡，重新裝置林伯瑞作品；而林伯瑞也透露，這回展覽其實只有作品三分之一，另外的三分之二就盼有機會再登場。

展覽資訊：

林伯瑞作品展正在悠靜巷內的大院子展覽空間舉行。（林伯瑞藝術團隊提供）

林伯瑞不斷尋求某種「無形」的存在，也可從多方向欣賞。（林伯瑞藝術團隊提供）

林伯瑞：看似有形、卻又沒有造型，應該有很多可能性。（林伯瑞藝術團隊提供）

日 期： 2022年9月3日（六）至 9月28日（三）10:00 – 18:00

地 點： 大院子展覽空間 （台北市和平東路一段 248 巷 10 號）

主辦單位：林伯瑞藝術團隊

協辦單位： 大院子郭木生文教基金會