南美洲國家阿根廷近日爆出「神秘肺炎」，至今通報10例確診數，釀3死。學界已排除COVID病毒、流感以及漢他病毒的可能，目前世衛組織(WHO)也展開調查，推測恐與患者吸入的物質有關。

The Pan American Health Organization (PAHO) is in contact with the Argentina Ministry of Health as they investigate a cluster of cases of pneumonia due to unknown cause in Tucuman Argentina. https://t.co/pvwsHp8962 — PAHO/WHO (@pahowho) September 2, 2022

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，最新一起病例為81歲老翁，病況惡化住院治療，目前倚賴呼吸器維持；「神秘肺炎」最早在阿根廷城市德圖庫曼(Tucumán)一間養老院現蹤，上月18日起，短短一周內多名醫護相繼出現發燒、腹痛、咳嗽、呼吸急促等症狀，X光檢查顯示患有雙側肺炎，恐感染鉤端螺旋體菌，累計3人病逝。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染病學博士邁克爾(Michael Osterholm)表示，「從肺部嚴重感染得出，病源可能與患者吸入物質有關。」

當局攜手泛美衛生組織(PAHO)調查可能病源，採樣呼吸道、真菌、細菌等各式病毒株，結果都呈現陰性。目前國家實驗室正進一步檢測是否含有其他有毒物質；PAHO進一步強調，死者本身有潛在健康問題，發現其密切接觸者都未出現症狀。

多位專家一致贊同現階段不須太過擔心，稱「事實上，肺炎很少被斷定為特定微生物所引起，並非全部患者都有相同臨床症狀。結論是，不明肺炎可能經常發生，而且沒有根據，也代表很難懂到底有多普及。」