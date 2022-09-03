眷村文化節當天也是軍人節，特別邀請雄工儀隊、雄商樂旗隊、國軍娃娃、騎警隊等一同開場，向民眾、來賓致敬。（崔正綱攝）

眷村文化節當天也是軍人節，特別邀請雄工儀隊、雄商樂旗隊、國軍娃娃、騎警隊等一同開場，向民眾、來賓致敬。（崔正綱攝）

眷村文化節當天也是軍人節，特別邀請雄工儀隊、雄商樂旗隊、國軍娃娃、騎警隊等一同開場，向民眾、來賓致敬。（崔正綱攝）

眷村文化節當天也是軍人節，特別邀請雄工儀隊、雄商樂旗隊、國軍娃娃、騎警隊等一同開場，向民眾、來賓致敬。（崔正綱攝）

一年一度高雄眷村文化節來了！高雄市政府今日於原日本海軍鳳山無線電信所舉辦「高雄眷村文化節-致敬光榮開幕式」，此次結合93軍人節，除了以往市集、團體表演外，還充滿許多迷彩元素，邀請樂儀隊、樂旗隊演出，另外舉辦軍事闖關活動，適合親子一齊遊玩，打造軍民一家親的景象。

高雄市文化局表示，眷村文化節已連續16年在國定古蹟「原日本海軍無線電信所」舉辦，從百年前至今，兼具國防與人權意義，匯聚各地移民來此安身立命共創的記憶。

原日本海軍無線電信所於1919年落成，起初是兼具軍事與西南沿海居民無線電通信使用，二戰時一躍成為台灣重點軍事設施。國民政府遷台後，作為前海軍明德訓練班使用，行政院文化部文化資產局2010年將其列為國定古蹟。

前海軍明德訓練班周圍曾是廣大的眷村群，以前的眷村居民雖住在眷改新城，但是眷村生活記憶猶在、代代相傳，舉辦眷村文化節除了讓原本眷村的居民回味舊眷村風華外，也可以藉此交流使眷村文化繼續傳承、轉化並流傳著，讓鳳山的原九大眷村、四大眷改新城的共同記憶都能延續下去。

文化局指出，鳳山眷村是高雄眷村最早活化的區域，2014年起推出「以住代護」，九年來已累積充沛的眷村新住民能量。讓鳳山的原九大眷村、四大眷改新城的共同記憶都能延續下去。

高雄市長陳其邁表示，眷村文化不僅要傳承，更要創新。支持眷村文化以住待護方式讓文化保留，今年推出兩計畫，推出「眷村再生2.0」，希望用更靈活多元配套方式，盡可能保全眷村建築、記憶、感情。

另外他說，眷村文化保存之外，對於眷村長輩及幼兒托育、受教方面，市府都會關注；93期的日照中心、活動中心，於今年底完工，明年正式啟用，眷村長輩在生活、醫療、社區記憶，獲最大保存照顧。

文化局長王文翠表示，一連二日的活動有小蜜蜂野戰市集、生存游擊戰鬥營、新訓中心闖關遊戲、軍事模型DIY、迷你50公尺障礙賽、軍事祕境踏查、眷村生活展等，藉由寓教於樂結合國軍部隊訓練及軍事古蹟導覽，落實全民國防教育。