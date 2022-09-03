守護長者視力，雲林縣「愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務」活動起跑。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣自2019年開始辦理「雲林愛老眼鏡」專案活動以來，已造福超過1萬8000名長者，為照顧偏鄉缺乏在地驗光所服務的長輩也能輕鬆享有這項福利，今年度「雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務」，規畫於土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、大埤鄉、古坑鄉及林內鄉等6鄉鎮辦理。

縣政府表示，「雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務」，土庫場次已於8月17日圓滿落幕，元長場次於8月30日下午於元長國中活動中心舉行，亦吸引近百位長者預約，雲林縣長張麗善在縣衛生局長曾春美陪同下，特地到場關心鄉親配鏡情形。

張麗善表示，雲林縣面對高齡化社會，縣府非常重視長輩眼睛健康，從2019年開始辦理65歲以上長者「免費愛老眼鏡」活動，3年多來造福近2萬名長者。今年更商請本縣醫療院所配合，加碼提供「長者功能評估（ICOPE）」服務。

「長者功能評估」主要是為社區65歲以上長者進行「認知功能、行動、營養、聽力、視力、憂鬱」共6大面向功能評估，可以了解長者是否有較高風險的問題，例如跌倒、骨折、失能、住院等，早期發現長者健康異常狀態，及早運用及介入社區相關資源，以達預防及延緩失能目的。

張麗善說，衷心感謝朱立倫先生透過「社團法人銀光未來創新協會」協助引介捐贈3萬付愛老眼鏡，讓本縣可以持續改善長輩因視力問題造成的危險與生活不便。同時也感謝全縣36家驗光所全力支持參與本縣愛老眼鏡活動。

為維持良好配鏡品質及避免長者在現場等候過久，鄉親長輩或其家人可先與貼有「雲林愛老眼鏡」標章的眼鏡行電話預約，再依約定時間攜帶身分證正本與影本前往驗光配鏡後，即可免費配送愛老眼鏡專區老花眼鏡1付，每人終身限領1次，長者如選擇非愛老眼鏡專區，若逾700元，差額自付。再次提醒長者，老花眼鏡僅適用於報章雜誌等近距離閱讀使用，行走時請勿配戴。

今年雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務，9月還有4場次，包括8日古坑鄉老人會、13日褒忠國小活動中心、22日大埤鄉酸菜文化館、26日林內鄉衛生所，活動時間均為下午2至5時，凡設籍於雲林縣且年滿65歲以上長者，可向褒忠、大埤、古坑及林內鄉衛生所預約，歡迎踴躍報名參加。

雲林縣政府期盼未來有更多的驗光所眼鏡行能加入「愛老眼鏡」行列，共同守護本縣長者的視力，有任何疑問請撥打愛老眼鏡專線：05-5373488分機309（上班時間）或各家愛老眼鏡驗光所，也可上網http://vision.ylshb.gov.tw/persent/查詢。

雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴長者功能評估張麗善