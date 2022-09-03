基層參選人走進社區與大家博感情，體驗手作紅龜粿的樂趣。（取材自吳佩雯臉書）

金門中秋佳節的應景食品，除月餅、花生糕和近年時尚的鳳梨酥、蛋黃酥外，傳統的紅龜粿最受老一輩鄉親喜愛，各地社區邀請婆婆媽媽露一手，開心分享節慶的喜悅。基層參選人也把握機會下鄉，與大家博感情，洋溢民俗風的畫面十分溫馨。

流傳於閩南一帶的紅龜粿，主要造型有寓意健康平安的「壽桃」、財源滾滾的「金錢」和福壽雙全的「龜甲」，迎接一年一度的中秋節來到，老人家總會買上幾個拜神、祭祖保平安。

金湖鎮今天就有塔后、瓊林等社區舉辦手作紅龜粿活動，婆婆媽媽們戴上手套上場，展現嫻熟的「作粿」好手藝，吸引爭取服務村里機會的參選人來到，大家開心體驗製作傳統美食，也進一步拉近與鄉親的感情。

金湖鎮長陳文顧說，紅龜粿象徵吉祥、健康，很期待這樣的社區活動可以起到薪傳民俗作用，讓年輕一代對家鄉有更多認識，也盼望疫情早日消散，大家回歸正常生活，各行各業景氣復甦起來。