新竹縣五峰、尖石山區雨勢大，為免發生土石崩落影響生命安全災情，尖石、五峰兩地鄉公所3日便積極撤離轄內民眾。新竹縣經災害應變中心統計，全縣目前撤離人數共59人，其中有15人依親，但數據與公所統計稍有落差。

五峰鄉公所指出，當天晚間為止，包括大隘村、花園村、桃山村及竹林村，目前共有41人撤離住處至避難收容點。尖石鄉長曾國大則表示，尖石到晚間7時半已經有約60人進駐避難收容點，不計依親人數，不過後山一個村不只一個收容點，目前還在統計當中，預估60人還會再上修。