中和2歲男童恩恩案引發社會關注，恩恩爸於8月16日正式遞出國賠申請，分別向新北市政府、消防局、衛生局3個機關各求償「新台幣1元」。新北市消防局國賠小組審議後，認為不符國賠要件，不同意賠償。

新北市消防局表示，收件後已由消防局國賠事件處理小組邀集外部專家、律師及學者等委員，於昨（2）日依請求人文件開會審議，請求人主要請求理由為執行送醫過程未依緊急醫療救護法執行，且延誤就醫。

國賠小組認為認為，防疫期間送醫流程與法令，適用第5類法定傳染病送醫法規，優於緊急醫療救護法，且接獲報案後也依規定執行沒有延誤，在法令面與執行面都不構成請求國賠要件。

新北市消防局表示，審議結果將送交市府法制局，由市府統一對外說明。據了解，衛生局也已開會做出結論，決議也由市府統一說明。

法制局長吳宗憲表示，國賠請求對象包括3個機關，法制局不會介入並尊重各機關的決議，市府5日將召開國賠處理委員會審議，針對市府督導消防局與衛生局過程職責，是否適用國賠要件，如有疏失就賠償，沒疏失也會說明理由。請求人若不服各機關國賠委員會或小組審議結論，可向法院提出訴訟。