「問美 雲知道」中，唐美雲現場獻唱一小段「苦海女神龍」，帶大家重回當年情境。（實習攝影記者謝家瑀攝）

「問美‧雲知道」彩排表演從「張世真下凡」拉開序幕，唐美雲歌仔戲團—閃耀青年團成員粉墨登場。（姚志平攝）

「問美‧雲知道」彩排表演從「張世真下凡」拉開序幕。（姚志平攝）

「問美‧雲知道」由唐美雲歌仔戲團—閃耀青年團精彩演出。（姚志平攝）

在「問美‧雲知道」中，陳武康（左起）陪同唐美雲坐在板凳上觀看歌仔戲演出，將唐美雲拉回小時候觀看父親演出的情境。（姚志平攝）

在「問美‧雲知道」中，陳武康（左）扮演主持人，訪談唐美雲（右）的童年及學藝過程。（姚志平攝）

在「問美‧雲知道」中，舞台陳列唐美雲歷年演過角色的30多套戲服。（姚志平攝）

在「問美‧雲知道」彩排後的訪談中，唐美雲表示，演戲這麼多年、這麼多角色，現在才發現「原來演自己最難」，但也非常過癮。（姚志平攝）

在「問美‧雲知道」彩排演出後，演員們上台合影。（姚志平攝）

一場不同藝術專業的跨界演出的「問美‧雲知道」即將在台北表演藝術中心登場，結合國家文藝獎得主唐美雲和台新表演藝術獎得主陳武康從「你為什麼要演戲」開始，啟動一連串關於生命與藝術的追問，逐步透顯形塑藝術家獨特個體之奧祕，化訪談為表演，說唱台前台後的人生，也是一場後輩向前輩請益致敬的儀式，更是一場名角脫下虛構人物的面具，赤裸裸向觀眾告白的親密接觸。

台北表演藝術中心開幕季節目規畫的精神是「打開可能，成為可能」，鼓勵不同領域的藝術家「混搭」「跨界」合作，「問美‧雲知道」是這個精神最具體的表現。唐美雲和陳武康都是各在其領域裏獨當一面的藝術家，他們同台相當勁爆，不衹把本身的專業帶上台，還挑戰彼此不熟悉的表演方式，陳武康「扮演」主持人，以藝術後進的身份，請教一個國寶級演員的藝術人生；唐美雲沒有劇情、沒有角色的掩護，以自己的話向觀眾告白：她的童年、她的學藝過程、如何化身為不同的人物、哪些是她最鍾愛的角色。 「一直演戲，演員的部分就會掩蓋住本人」陳武康說「問美‧雲知道」是讓人除了看見台上的唐美雲之外，更能看見唐美雲本人內心世界的一齣作品。

但是如何把問答變成一個表演，就需要要藝術的包裝「把問題轉換成行動，透過行動提問，融人劇場元素，像是歌仔戲身段、影像等。」 這次表演，既是一場真實訪談，也是2位藝術家的心靈互動。在問與答之間，戲台上下光影交織，記憶碎片偶然拾起拼湊，生命沒有絕對正確的答案，唯有當下心底最真實的聲音。

「問美‧雲知道」演出場次為9月2日（五）19：30、9月3日（六）14：30及19：30、9月4日（日）14：30，地點在台北表演藝術中心大劇院。