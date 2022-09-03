軒嵐諾颱風來勢洶洶，特殊的移動路徑被氣象達人彭啟明形容像是「伸卡球」，晚間起風雨逐漸變大，台北市政府3日晚間指出，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，宣布明（4）日未達停止上班及上課標準，因此正常上班、上課。