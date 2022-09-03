軒嵐諾颱風來襲 北市宣布明正常上班上課 20:022022/09/03 中時 陳薏云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彭啟明形容，軒嵐諾的移動路徑就像是「伸卡球」。（圖／翻攝自彭啟明臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軒嵐諾颱風來勢洶洶，特殊的移動路徑被氣象達人彭啟明形容像是「伸卡球」，晚間起風雨逐漸變大，台北市政府3日晚間指出，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，宣布明（4）日未達停止上班及上課標準，因此正常上班、上課。 軒嵐諾颱風逼近 高雄、屏東未入警戒區4日正常上班上課 軒嵐諾來襲！桃園市復興區15時30分至4日停班課 軒嵐諾來襲水門關閉 新北市開放部分道路紅黃線停車 #軒嵐諾颱風 #上課 #上班 #北市 #來襲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 軒嵐諾颱風來襲！張麗善提醒「一鄉」須注意雨勢 08:302022/09/03 政治 颱風來襲復興預防撤離百人 遊客不畏風雨大溪賞花 15:152022/09/03 生活 軒嵐諾來襲夾帶超強雨勢 台南選將不畏風雨勤跑基層 19:222022/09/03 政治 中颱「軒嵐諾」暴風圈 今晚接觸宜蘭 04:102022/09/03 生活新聞 不斷更新》軒嵐諾來襲 全台停班停課一覽 07:312022/09/03 生活 藍決戰北桃 綠穩拿南部 白搶竹市 04:102022/09/03 政治要聞 軒嵐諾颱風影響 高雄愛月熱氣球9／4被迫取消 14:512022/09/03 生活 中颱軒嵐諾發布陸警 蘇貞昌視察中央災害應變中心 10:292022/09/03 政治 《金融》軒嵐諾颱風來襲 中壽提供六大保戶關懷服務 16:492022/09/03 財經 軒嵐諾終於動了！暴風圈再長胖將觸陸 氣象局發布陸上警報 00:262022/09/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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