颱風軒嵐諾來襲，桃園市政府晚間表示，依中央氣象局最新天氣預報資料顯示，桃園明天（4日）除復興區外，未達停止上班及停止上課標準，正常上班、正常上課。

中颱軒嵐諾過境 火燒雲染紅台東天際
軒嵐諾來襲水門關閉 新北市開放部分道路紅黃線停車
颱風來襲復興預防撤離百人 遊客不畏風雨大溪賞花
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