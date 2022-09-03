颱風軒嵐諾來襲 桃園明天正常上班上課 20:032022/09/03 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府3日晚間宣布，明天（4日）除復興區外，正常上班、正常上課。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風軒嵐諾來襲，桃園市政府晚間表示，依中央氣象局最新天氣預報資料顯示，桃園明天（4日）除復興區外，未達停止上班及停止上課標準，正常上班、正常上課。 中颱軒嵐諾過境 火燒雲染紅台東天際 軒嵐諾來襲水門關閉 新北市開放部分道路紅黃線停車 颱風來襲復興預防撤離百人 遊客不畏風雨大溪賞花 #颱風 #軒嵐諾 #來襲 #桃園 #上課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 軒嵐諾雨襲 一地驚見「防護罩」擋煞 內行揭真相 15:582022/09/03 生活 軒嵐諾颱風來襲！張麗善提醒「一鄉」須注意雨勢 08:302022/09/03 政治 中颱「軒嵐諾」來襲激長浪 恆春半島沙灘插紅旗趕衝浪客 12:222022/09/03 生活 軒嵐諾終於動了！暴風圈再長胖將觸陸 氣象局發布陸上警報 00:262022/09/03 生活 軒嵐諾挾雨彈襲台 石門水庫調節性放水 15:492022/09/03 生活 《金融》軒嵐諾颱風來襲 中壽提供六大保戶關懷服務 16:492022/09/03 財經 軒嵐諾來襲 鄭文燦：高風險區盡快完成預防性撤離 18:322022/09/03 生活 軒嵐諾颱風影響 高雄愛月熱氣球9／4被迫取消 14:512022/09/03 生活 軒嵐諾來襲！桃園市復興區15時30分至4日停班課 16:172022/09/03 生活 中颱「軒嵐諾」暴風圈 今晚接觸宜蘭 04:102022/09/03 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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