雲林縣斗六文旦好柚登場，連續2天活動「柚嗨柚精彩」。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六文旦好柚登場，連續2天活動「柚嗨柚精彩」。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「雲林縣斗六文旦節」是雲林每年農產的大喜事，今年訂在3、4日為期2天，於斗六市膨鼠森林公園舉辦「斗六文旦展售活動」，除了展售優質斗六文旦，讓民眾可以產地直買新鮮文旦，是中秋送禮好選擇，更是中秋搭配烤肉的好組合。

雲林縣長張麗善表示，現在正值本縣文旦柚的主要產季，雲林縣政府為協助推廣本縣優質文旦，連續多年輔導補助斗六市公所舉辦文旦節活動，為農民及相關業者增加收益。

張麗善提到，今年縣府也很努力促銷本縣文旦柚，除了北上立法院到消費地辦理行銷記者會，她也與文旦農拍賣文旦柚，推廣訂購方案國內各公私機關及教會團體，共團購了超過1萬箱的文旦柚禮盒。

另外，在線上平台還能於7-11及全家電商通路買到雲林文旦，更媒合外銷公司向新加坡出口突破開拓了9230公斤的佳績，這些都是為了本縣農民的殷殷期待，每年的農業行銷計畫只有突破再突破。希望鄉親大家共襄盛舉，用行動一起支持在地優質的文旦柚。

斗六市長林聖爵說，斗六有最適合文旦生長的好山好水，有最優質的柚農們，而且在果農不斷精進栽種技術且細心呵護下，讓斗六文旦品質逐年穩定提升，已建立高品質、好口碑，深受老饕喜愛，文旦上市代表中秋節將到，斗六文旦是「文旦界的貴妃」，中秋節送禮自用兩相宜，廣大消費者的不二首選。

斗六市公所政風室主任陳大中指出，文旦節展售活動是斗六地區重大盛事，因應年底地方公職人員選舉，特別透過此次活動宣導乾淨選風，呼籲全民一起反賄選，不買票、不賣票，共創純淨、公平的選舉環境。