中共目前持續在渤海、南海、黃海進行實彈演習。據中國海事局網站消息，廣東海事局發佈航行警告，9月3日18時至4日18時，9月5日6時至18時，南海，汕尾附近海域進行實彈演習，禁止駛入。

廣東海事局8月也曾發布航行警告，8月19日10時30分至14時30分，8月20日11時30分至13時30分，珠江口大萬山島以南海域進行射擊訓練，禁止駛入。

渤海部分地區的軍演也仍在進行。大連海事局此前發布航行警告，宣布自8月8日起至9月8日，為期一個月，將在渤海部分地區進行軍事任務，期間禁止船隻駛入。