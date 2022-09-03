媒體人黃揚明今（3）日在中天電視《周末大爆掛》指出，台灣需要的是團結，真的不要在同胞裡面找敵人！「我可以不同意你的意見，但我誓死捍衛你說話的權利」，所以愛怎麼做就怎麼做，但不要以為捐錢，就去羞辱自己人，這才是言論自由真正的價值。

黃揚明直言，希望團結台灣，至少不要把矛頭對向自己同胞。因為網路上很多人在講，「抗中保台」是在找「吊路燈」的對象，開始抓誰是中共同路人，譬如過去是綠營，但現在不但離開還質疑，就會被「吊路燈！」

黃揚明進一步說，如果最後打自己人，就很荒謬！錢怎麼花、要訓練什麼？都沒關係，但是請團結台灣，不要動不動就說別人是「匪」！

黃揚明強調，真的不要在同胞裡面找敵人！台灣需要的是團結，而不是互相質疑。但是監督和找麻煩不一樣，當政府缺乏監督，會變成濫權、集權的政府，這是不同的！「我可以不同意你的意見，但我誓死捍衛你說話的權利」，所以愛怎麼做就怎麼做，但不要以為捐錢，就去羞辱自己人，這才是言論自由真正的價值。