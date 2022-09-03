為因應軒嵐諾颱風所造成的影響，新北市緊急應變中心在今(3)日晚間召開第二次工作會報，新北市長侯友宜表示，目前土石流潛勢溪流都是黃色警戒，今晚是否會轉為紅色警戒須持續關注；工務局也公布台9甲線拉卡至孝義區段、台9線坪林至頭城段在今晚8時起實施預防性封路。

侯友宜表示，從今天下午5時開始，到明天中午，大概就是新北市風雨最強的時候，根據中央氣象局提供的數據顯示，陣風8至9級，平均風力5至6級，整個暴風圈有擴大的跡象，約達280公里，颱風會在今晚掠過東北角，所以這段時間要全力備戰，隨時要搶災救災。

侯友宜指出，今天已經疏散728人，但三峽、烏來、新店，甚至包括坪林等地的山區，都要持續注意，目前土石流潛勢溪流都是黃色警戒，還沒有紅色警戒，所以今晚要針對黃色警戒是否變紅色警戒採取更緊急的應變機制，坡地防災也要加強，尤其11個重點區域，該封路就要封路，該封橋就要封橋。

侯友宜說，另外根據台大氣象災害研究中心的數據，長浪高達4、8公尺，郊區的陣風達8到9級，對此市府也會採取預防性的措施，這次颱風也紓解部分地區的缺水壓力，但也要持續觀測對溪流、海洋的傷害以及水質的混濁度。

工務局指出，今晚8時起，台9甲線拉卡至孝義區段、台9線坪林至頭城段實施預防性封路；另外新北市政府稍早也指出，經北北基共識，宣布明(4)日未達停止上班及上課標準，但基於安全性考量，局部地區(瑞芳區、平溪區、雙溪區及貢寮區)實施預警性停止上班上課。