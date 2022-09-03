大陸流量女神楊冪，不僅擁有精緻臉蛋，身材也是相當火辣，加上在戲劇、綜藝、時尚等領域都有亮眼表現，美貌與實力兼具，讓她出道以來人氣一直居高不下，而擁有傲人上圍的她，也是內衣品牌維多利亞的秘密(Victoria's Secret)代言人，近日她曬出全新廣告，好身材再次驚豔網友。

楊冪近日曬出替內衣品牌拍攝的新廣告，只見她穿上膚色內衣，在鏡頭下豐滿美胸清晰可見，還有若隱若現的腹肌，完美好身材讓人稱羨不已，很難相信她已是一個孩子的媽了。

楊冪代言內衣品牌，好身材藏不住。(圖／取自微博)

楊冪豐滿上圍令人稱羨。(圖／取自微博)

「也太美了吧」、「姐姐身材真好」、「這是我能看的嗎」、「反覆看了好幾遍視頻」、「美死啦老婆」、「女神級就是不一樣，超喜歡你」。楊冪站穩一線女星多年，在兩岸三地都擁有超高人氣。

不過她之前參加旅遊實境節目《花兒與少年4》時，到村莊出外景，連續被認錯成別的藝人，但她也高EQ回應，幽默化解尷尬，更大方自嘲「千變萬變就是我」，引來不少網友稱讚。