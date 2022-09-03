高端疫苗EUA通過滿1年，有立委呼籲公布保護效益報告。民進黨台北市長參選人陳時中表示，高端還沒有相關資料，不過世界衛生組織正在做3期試驗，做出來就會公布。而最近就有一份最新民調指出，有超過90％的民眾「不相信陳時中的說法」，只有不到10％的民眾相信陳時中，引發討論。

《桃園孫先生》2日在YouTube頻道以「陳時中說高端目前沒有完整的第3期試驗，所以沒有保護效力的資料」為題，詢問台灣民眾的看法，並進行網路投票，截至今（3）日下午20時00分，一共有1.2萬人投票，其中有92％的民眾「不相信陳時中的說法」，另有6％的民眾「相信陳時中說法」，另還有分別各1％的民眾是「其他」及「沒意見」，許多網友也在留言區紛紛表示自己的看法。

網友們紛紛留言表示「一個疫苗，在研製過程裡一定會有自己的實驗資料數據。如果說沒完成第三期，就沒有保護力數據，這純粹是瞎扯了」、「第二期的報告都沒有！講幹話，有三期個鬼」、「寧信有鬼，不信民進黨」、「沒有第三期就沒有保護力的資料.. 那打這個疫苗幹嘛？」、「沒保護效力的資料那怎麼賣給其他國家」。