台中1名人妻抓包老公和女同事偷情，2人多次傳送曖昧簡訊，發生性行為等，要求小三賠償45萬元精神撫慰金，小三辯稱，她並沒有跟男方上床，法官勘驗聊天紀錄發現，男方曾傳「我只搞你（鮑魚）」、「謝謝妳今晚『下麵』給我吃」等訊息，故不採小三說詞，判她賠償人妻15萬元。

據判決書指出1名人妻於車上找到一張汽車旅館的貴賓卡，意外發現老公和女同事出軌，2人於106年1月到107年4月時，多次互相傳送曖昧簡訊、一同出遊、發生數次性行為等，人妻氣得怒告小三侵害配偶權，要求小三賠償45萬元。

小三辯稱，她並沒有和男方發生性行為，雖然106年3月時，有一起去民宿過夜，但2人並未共同進入浴池泡湯，而汽車旅館貴賓卡是她拿給男方，讓男方帶人妻一起去的。

老公表示，他於106年在醫院工作時認識小三，當時2人僅是同事，後來斷斷續續和小三交往，互有身體碰觸、牽手、接吻及性行為，也發生過性行為20至30次。

法官勘驗聊天紀錄發現，小三曾傳「喜歡搞東搞西的人是你，要讓大家知道你過短，我也樂見，只要有人問我一定不會幫您隱瞞」，男方則回：「我過短？我有X公分會過短」，「我不搞東搞西。我只搞你（鮑魚）」、「就是要捅你，把你捅出人命」、「謝謝妳今晚『下麵』給我吃，你知道我吃到第一口麵時好開心喔」等，認定小三確實有和男方發生性行為，判小三賠償15萬元。