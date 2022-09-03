味全龍劉基鴻日前被網友「Austin L. Chang」以不實指控並恐嚇、羞辱本人及其親屬，經紀公司聲明限期要求該網友道歉或澄清，決定採取必要之法律行動，球團也發聲明力挺球員，盼球迷朋友能夠理性使用社群媒體，尊重運動員的付出與專業。

劉基鴻在8月29日賽後看到臉書私訊，內容提到「你全家死光光」、「家人得愛滋」等惡意、恐嚇言論，所屬經紀公司要求該網友在9月3日下午5點以前向選手及受影響之對象公開道歉與澄清。

不過截至3日下午5時，躍樂運動行銷前尚未接受到署名「Austin L. Chang」之Facebook用戶的道歉或澄清。因此，經紀公司將採取必要之法律行動，並將相關事證提交警察及司法相關單位，來捍衛劉基鴻選手的權利。

味全球團也發出聲明，「球迷的鼓勵或理性批評均為球員成長動力，希望球迷給予球員批評時保持理性，基鴻的付出與成長，各界有目共睹，球團給予高度肯定。」

針對網友私訊劉基鴻進行不實指控並恐嚇、羞辱其親屬之行為，且未能於期限內公開道歉、澄清，球團基於保護與尊重選手的立場，將提供必要的協助，也請球迷朋友能夠理性使用社群媒體，尊重運動員的付出與專業。