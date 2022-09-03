民進黨台北市長參選人陳時中為了宣傳自己的免治馬桶政策，與深綠網紅四叉貓合作拍片，但片中陳時中從隔壁間伸頭偷窺一幕慘遭網友砲轟把性騷當有趣，甚至想到當年南韓電影《熔爐》片段，究竟原片段伸頭這一幕到底在描述什麼劇情，讓知曉的影迷直呼心痛又噁心。

南韓電影《熔爐》改編自同名小說，劇中孔劉飾演的男主角姜仁浩，到偏遠地區的善心特教學校任教，發現學生們態度冷漠，對未來人生似乎全不抱希望，在姜仁浩不斷關心下，打破學生心防，才知道孩子們早已成為師生甚至校長們的「玩物」，受到各種性侵、暴力對待。

陳時中宣傳免治馬桶政策卻出現放送事故，大傷自己形象。(圖／羅永銘攝)

其中陳時中被猛烈砲轟的廁所伸頭偷窺片段，在電影中情景則是女學生金研斗為了逃離校長魔爪，躲進女廁所，沒想到校長就這樣追了進來，並一間一間確認，最後發現其中一間鎖緊時，便站在隔壁廁所馬桶上，將頭伸了過來，俯瞰著金研斗，難逃一劫的金研斗，只能悲傷的吶喊，卻完全無法抵抗接下來將發生的事。

有趣的是，飾演變態校長的演員張光，事後上談話節目時，坦言伸頭偷窺這一幕別說大家毛骨悚然，自己看了也覺得不舒服，妻子更為此3天沒跟他說話。

陳時中廁所偷窺片段雖然火速下降，但仍慘遭砲轟，不少PTT鄉民開酸：「把性騷擾當有趣」、「真的想起當年熔爐片段，超噁爛的」、「有夠不舒服」、「最痛恨性騷的女權鬥士范雲呢」、「民進黨婦女部出來打球」、「自助餐吃起來」、「人設又要改了」、「反正人設也可以滾動式變化」、「可見陳時中完全就是被包裝出來的草包」。