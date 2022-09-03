年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「六都」更是兵家必爭之地。對此，醫師沈政男今（3）日就表示，「選情分析與評論唯一稱得上科學的地方就只有民調，問題是有了民調，好多人也不一定能夠正確解讀」，他更拿出了2018年選舉的例子直言，「現在蔣萬安的民調是36％，黃珊珊是26％，而陳時中是23％，如果沒有太大意外，這很可能就是選舉結果了」，引發討論。

沈政男今日在臉書上PO出一篇「蔣萬安贏面大 棄保從來就沒有發生過」的文章，並用了TVBS所做出的媒體選情民調分析，沈政男直言「在2018年9月，柯文哲領先丁守中5％，而姚文智為11％，這樣的局面大概跟後來的投票結果相差不遠」，因此沈政男預估「現在蔣萬安的民調是36％，黃珊珊是26％，而陳時中是23％，如果沒有太大意外，這很可能就是選舉結果了。因為從2018那一次來看，絕大多數選民在選前四個月就已決定人選了」。

沈政男更說，如果候選人之間的民調相差不大，選民的些微改變就可能翻盤，但目前看起來蔣萬安的領先幅度屬於穩定與安全範圍。至於棄保，沈政男認為，「其實棄保的意思應該是，本來A與B的支持度有一定比例，但因為C加入以後起了明顯改變」。沈政男坦言，要證明棄保，應該把競選期間的一系列民調列出來，看看是否中途起了變化，而如果有，就是棄保的明證。反之，如果一開始競選，比如姚文智，從頭就只有十幾％的支持度，這並非棄保，而是原本選民對柯文哲與姚文智的個人偏好就有了明顯差異。

沈政男認為，「棄保，從上述觀點來看，是還沒有真正發生過」，因為「如果A與B的支持度一開始相差不大，那麼如果要棄保，選民也不曉得要棄誰保誰；而如果A與B的支持度一開始就相差很大，那麼依上述定義，那就不是棄保，而是選民本來對A與B就有個人偏好了」。

最後沈政男說，從陳時中的一系列民調可以看出，去年五月疫情相當關鍵，他從那時在台北市長民調裡跌落十幾％，一直到現在都沒有復原。沈政男強調「現在看起來，今年這波Omicron疫情恐怕也無法為他加分，甚至BA.5疫情如果衝得太高，也可能繼續扣分」。