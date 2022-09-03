巴西一對情侶大半夜駕車外出，開到半路一時「性」起便在車內交纏，不料3名歹徒埋伏劫車，小倆口連衣服都來不及穿只好狼狽下車，過程全被監視器拍下，大馬路邊2名裸體男女目送愛車離開。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)2日報導，搶案發生在上月17日，這對情侶將車輛停在大馬路邊，路燈光線洋洋灑灑地落下，以為凌晨四下無人，在車內天雷勾動地火，開始忘情激戰。透過監視器畫面可以看到，一輛白色小客車停在路邊，突然3名陌生男子接近並強行開車門，他們經過幾回奮力抵抗後，光著身子無奈「停戰」下車。歹徒似乎對他們的衣服不感興趣，隨手一丟便揚長而去，留下狼狽的兩人站在路邊，思考著下一步。

報導指出，犯罪率排名第7的巴西，長年敵對幫派問題難解，其他像是販毒、報例、貪腐等則習以為常。幸運的是，被害人只損失一輛車，並未受到任何傷害，目前不清楚歹徒是否已被逮捕。