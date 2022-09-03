大陸女星王紫璇當年在電視劇《河神》演出小神婆開始受關注，清新五官加上172公分曼妙身材，在劇中散發空靈感，也讓她被封為「靈氣女神」；不久前王紫璇參加競賽節目《乘風破浪》，美貌令觀眾留下深刻印象，最近她在微博曬出一系列美照，展現極品S曲線外，把腳弓起洩黑影，讓粉絲大驚該不會走光。

王紫璇先前參加《乘風破浪》時，在一群大咖女星中顯得像是小透明，但身高172公分加上精緻五官，美貌意外引起關注，更因為常常被說是淘汰人選之一，還被挖出其實是個小富婆，住5層樓有電梯的透天豪宅，讓眾人相當驚訝。

王紫璇曬一系列美照，極品S曲線超吸睛。(圖/ 摘自王紫璇微博)

而藉由《乘風破浪》也讓更多人注意到王紫璇，她在節目結束後人氣越來越高，也經常透過微博分享工作美照或日常點滴：今（3日）她上傳一系列「初秋感」的美照，一頭烏黑直髮披肩，身穿一件銀色細肩帶洋裝，在鏡頭前擺出各種姿勢，其中跪坐在落地窗前甩頭，展現超絕極品S曲線，前凸後翹讓人看了臉紅心跳。

其中幾張照片王紫璇把腳弓起，坐在椅子上，一雙細白美腿吸睛外，洋裝下擺出現害羞黑影，差點走光也讓粉絲都很吃驚，但大多數人都被她好身材驚艷到，紛紛讚賞「越來越漂亮，眼神都讓人頂不住」、「女神的曲線是SSSS」、「捲髮、直髮都超美」、「閃閃發亮，希望Cici（王紫璇）趕快有新作品」。