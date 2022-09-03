民眾黨新竹市長參選人高虹安3日在臉書指公廁裝免治馬桶是新竹市的創舉，但也提問民進黨新竹市長參選人沈慧虹會否跟進前市長林智堅延續全面裝？沈慧虹對此表示，感謝高虹安肯定竹市政績，她強調，設免治馬桶是讓有需要的人多1個選擇，高應更具同理心，不應剝奪市民選擇的權利。

沈慧虹說，新竹市政府基於性別友善、全齡友善，確實是全國第1個在公廁裝設免治馬桶的地方政府，過去護城河公廁因潮溼、女廁數量不足，導致使用體驗不佳，然而經過市府積極改造後，不但改善通風以保持廁間乾燥，同時也考量性別友善，不僅男女廁以1比3設置，還打造親子廁所，這些都獲得市民的肯定。

沈慧虹強調，公共建設設置免治馬桶是基於全齡友善、性別友善的原因，讓行動不方備的長輩，能有更舒適的如廁環境，同時，也是讓有需要的群體有更舒適的選擇，難道高虹安認為這些群體因為是少數，所以就要被剝奪舒適如廁的環境？

她也反問身為民眾黨的高虹安，連馬桶議題都可以引用沒有來源的國民黨數據，真的是完全坐實了藍白合。

沈慧虹指出，國民黨曾在免治馬桶話題上炒作，過去高虹安未生活在新竹，也沒看過護城河公廁原樣，今天卻拿著沒來源的資訊老調重彈，跟國民黨「同1個馬桶出氣」，令人費解。

她也補充，過去新竹市政府推動公廁優化的工程，以環境美化、無障礙為目標，改善46座公廁，州廳廁所改建案，還曾獲得《2021德國iF設計獎》，都是獲得各界的肯定。