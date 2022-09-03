丟丟妹和那那大師上《36題愛上你》，與主持人炎亞綸、Sandy、唐綺陽相見歡。（公視提供）

丟丟妹（李明珊）在臉書上從無到有，乃至現今百萬人追蹤、影片動輒百萬次觀看，卻讓她深受「職業傷害」。她日前上公視《36題愛上你》時表示除了直播外，每天還要與廠商、員工溝通，「一直講，沒直播的時間也是要講」，嗓子因長時間說話的耗損而粗啞，她笑稱過去也有過甜嗓，現在「其實就是放棄治療」。

在節目上難得展現沉靜的一面，丟丟妹表示從小看著母親的背影長大，而父親則是驅策她不斷往前的力量，她說「我媽也是一個一直很忙很忙的人」，而她不管收入多與寡，沒有工作的時間就會慌，心裡會覺得空虛、無聊，坦言「我沒辦法很放鬆」，同樣有顆停不下來的心。

丟丟妹直播時以口頭禪「樓上揪樓下，阿母揪阿爸」聞名，一播長達４小時，過程忙進忙出地走動、搬貨、炒菜，偶爾還罵髒話，充滿跟「鄉民」們互動的趣味與臨場感。唐綺陽表示對丟丟妹這種播法感到佩服，還思考「哪天我也站起來，一直繞著講星座，或一邊跳繩一邊講」，想像那畫面的炎亞綸忍不住大笑，還站起來演示說「今天火星來到第八宮了」。