桃園1名家長控訴孩子課後念的家教中心，有名老師會將孩子用封箱膠帶捆住手腳後要求青蛙跳做處罰，她的孩子因此跌倒，下巴出現嚴重傷口需縫合，此外該家長還控訴該老師會要求孩童坐「太空椅」姿勢，而政府單位也拿該中心沒轍，文章中還曝光多張照片，引發網友們激憤。

該網友在臉書「爆料公社」發文，她日前把2個孩子送到桃園某家教中心，7月12日對方通知孩子受傷送醫，稱是孩子頑皮不慎跌倒、傷口需縫合，事後原PO私下追問受傷原因，她的女兒才說是弟弟被老師用「封箱膠帶綁手腳」並青蛙跳10趟，過程中才跌倒，原PO丈夫馬上詢問對方，對方原本不承認，直到丈夫揚言報警，對方才坦承請求原諒。

桃園1名家長控訴孩子課後念的家教中心，有名老師會將孩子用封箱膠帶捆住手腳後要求青蛙跳，她的孩子因此跌倒，下巴出現嚴重傷口需縫合。（翻攝自臉書「爆料公社」）

桃園1名家長控訴孩子課後念的家教中心，有名老師會將孩子用封箱膠帶捆住手腳後要求青蛙跳，她的孩子因此跌倒，下巴出現嚴重傷口需縫合。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友發文說，8月中旬她又意外得知，該家教中心的老師會以坐「太空椅」（類似深蹲姿勢）處罰學生，學生吃飯時也得做，倒下去就須加時間；原PO與丈夫認為上述行為已是體罰、虐童，向政府檢舉，對方卻以私人住宅為由駁回政府進入，如今該中心仍繼續營業、收學生，讓原PO痛批「不要再有孩童受虐了。」

該網友曝光照片，可見孩童把手放在背後，手部遭捆膠帶，而另張照片手部則有明顯膠帶痕，之後孩童送醫後，還可見到下巴有明顯的縫合傷勢；其他網友留言「用膠帶黏手？青蛙跳？這是在訓練什麼？對一個小孩需要這樣對待嗎」、「謝謝你勇敢說出真相」、「光封箱膠帶黏手，我就會翻桌了，還在那裡的家長們，快把小孩帶回家了」。