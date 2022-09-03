距離中秋節還有一周，今天雖然遇上颱風天，但立委費鴻泰選區地方中秋活動從早到晚都滿檔，雖然軒嵐諾颱風來襲，打亂了各里社區原本想要規劃的活動，但今天行程有20多個，讓他直乎意外。

費鴻泰說，疫情仍持續，但在大家對防疫很有自制力的情況下，各種中秋創意活動如期舉辦，有助社區居民的聯誼交流，讓社區更充滿溫暖氣氛。因此，費鴻泰要為舉辦活動的單位和里長們按「讚」。

中秋月圓代表家庭團圓，鄰里地方辦理中秋活動就是象徵團團圓圓。今年信義、南松山鄰里社區活動，里長們與團隊盡量滿足里民需求。費鴻泰到各里活動，先向里長和里長們請安問好，祝福參加者中秋佳節快樂，再和里民們一起互動，也參加里民跳舞動一動，到處和鄉親們打招呼。

費鴻泰特別提起下午參加一活動名稱叫做「中秋節-來!認識鄰居吧!」，把里內社區內店家一起聯合起來辦理活動，包括社區表演、園遊會，小朋友塗鴉畫畫，活動老少咸宜非常溫馨。接著，費鴻泰去參加與民歡唱的聯誼活動，現場也獻唱歡樂。

費鴻泰表示，從擔任民意代表以來，秉持著自己就是要勤快，颱風天雖然濕冷又下雨，但是積極地參與社區的活動，可與民眾多互動；有收到陳情案件，隨時可以提供選民服務。費鴻泰說，要求自己跟團隊都要認真服務，用心傾聽民眾聲音、了解民情，做好民意代表為民服務的工作。