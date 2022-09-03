民進黨台北市長參選人陳時中今天拋出公廁要廣設免治馬桶的政見，對此桃園市議員參選人凌濤批評，陳時中是為了人設拍片，才會不小心翻船變成偷窺影片，影片內容更是騷擾市民、令人不舒服。

凌濤表示，1個需要過度靠包裝調整人設的候選人，本身就是個災難，上次是前新竹市長林智堅，這次是陳時中。明明就是愛嗨唱、喝紅酒的阿中，一下要裝嚴肅主持疫情指揮中心、一下要去酒吧、一下又要「肉麻當有趣」踩到法律紅線演出偷窺劇，難怪不慎翻船。

凌濤指出，陳時中團隊成員管碧玲說「政令宣導和文學戲劇的角色不一樣」，贊成修改的還是多數，但這跟政令宣導文學戲劇角色、贊成多不多數都無關，這就是陳時中，台北市長候選人騷擾市民的違法、不蘇胡影片。

凌濤另點出，陳時中政策小組成員范雲也曾經對桃園市觀音區崙坪文化地景園區的標示說過，爬牆偷看已涉及性騷擾涉及違反社會秩序維護法，當時范雲義正辭嚴，批評桃園市政府局處首長，如今范雲卻輕輕放下，完全沒有要求陳時中出來道歉的勇氣，這種雙標的「性別鬥士」，也成了陳時中癡漢行徑的化妝師。