新任總監紀乃正在典禮上，捐贈10萬美元予LCIF國際基金。（紀乃正提供／張志康基隆傳真）

國際獅子會300F區第34屆總監交接典禮日前在基隆長榮桂冠酒店舉行，新任總監紀乃正在典禮上，捐贈LCIF國際基金10萬美元，並捐獻LCTF台灣基金新台幣50萬元，為本屆國際獅子會社會服務揭開序幕。

交接典禮在國際獅子會台灣總會理事長郭李桂香主持及監交下，卸任總監陳正勳將印信交付到紀乃正手中，基隆市長林右昌也特別到場祝賀。

新任總監紀乃正長年在基隆執業，除在七堵開設紀醫師診所外，也在信一路的國泰家醫診所執業。他承續岳父七堵仕紳潘春男熱心公益不落人後的精神，在1996年加入國際獅子會，歷任分會長、分區及專區主席、講師團團長，並歷練獅子會各項重要領導職務。

紀乃正表示，今年F區的服務重點將放在花東偏遠地區，計畫會辦一場大型的糖尿病防治宣導活動，屆時也要請獅友們配合共同推動。其實，早在2018年，紀乃正就曾發起培訓「社區糖尿病種子教官」，不僅培訓了720名獅友，並深入社區為數萬民眾篩檢糖尿病。並且獲得獅子會國際總會肯定，任命紀乃正為國際糖尿病防治專案主席，將培訓對象擴及全台超過4萬名獅友，擴大為全台民眾服務。

國際獅子會300F區幅員涵蓋基宜花東四縣市，其所屬總監團隊及遍佈基宜花東82個分會，在紀乃正的帶領下，展開各項社會服務工作，以「健康和諧、服務登峰」為題，將再創國際獅子會300F區新高峰！