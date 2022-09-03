美國權威雜誌《外交政策》雜誌近期「台灣不能依賴美國爸爸解決問題」一文，揭穿蔡政府面臨台海危機時，似乎還沒有做好應對後果的充分準備。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（3）日就狂轟民進黨，「現在國軍被美國世界雜誌批評的一文不值，這就蔡英文搞出來的」，引發討論。

吳子嘉今日在網路節目《董事長開講》中表示，民進黨是親美抗中不保台，只敢耍嘴皮子，不敢講正經的。吳子嘉更怒斥「民進黨這些愛台灣、搞台獨的人士，真的這麼厲害，就派一台無人機到廈門上空，把台獨黨綱丟下去，敢不敢去？」而針對中國大陸派無人機頻擾我國外島，吳子嘉更狂轟「有沒有民進黨的台獨份子或立委，出來譴責或是提出具體的反制動作，沒有。所以嘴砲台獨一點都沒有用」。

吳子嘉更提及，對於美國權威雜誌《外交政策》雜誌的說法，他認為「真的是丟臉丟得要死」，吳子嘉直呼「這個政府無能到了匪夷所思的程度」，吳子嘉認為這份雜誌正在提醒「台灣希望美國人來救你，不要一廂情願的有這種想法，美國人不會來救你的」。而《外交政策》雜誌也指出，現行台灣的四個月役期，被國外嘲笑為無用，更像夏令營而不是訓練營。如果台灣政府不能改善實際的培訓和後勤來促進這一點，那麼即使延長徵兵期也是無用的，因為它在四個月的徵兵過程中效率很低。

吳子嘉更表示，「現在國軍被美國世界雜誌批評的一文不值，這就蔡英文搞出來的」，吳子嘉更坦言，「民進黨就是把國軍的傳統破壞掉了，台灣被民進黨政府搞壞掉，因為蔡英文開始，從來沒有人要把心放在台灣過」。