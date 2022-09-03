羅姓女警今日晚間巡邏時，見42歲戚姓男子行跡可疑，便上前盤查。羅警過程中見到戚男隨身包內有一玻璃球吸食器以及白色粉末吸管，將他逮捕偵辦時，戚男不從便發生肢體拉扯，造成羅警頭部撞牆流血，但仍奮力使用辣椒水將戚男壓制在地。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

羅姓女警送醫後診斷為右頭部上方撕裂傷，經院方縫合後無大礙已出院。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄羅姓女警稍早巡邏時，見42歲戚姓男子行跡可疑，便上前盤查。羅警過程中見到戚男隨身包內有一玻璃球吸食器以及白色粉末吸管，將他逮捕偵辦時，戚男不從便發生肢體拉扯，造成羅警頭部撞牆流血，但仍奮力使用辣椒水將戚男壓制在地，並依《毒品危害防制條例》、妨害公務罪嫌將戚男移送法辦。

晚間7時50分三民二分局鼎山派出所羅警與同事巡邏時，行經轄區內新民街，發現戚男鬼鬼祟祟、行跡可疑，於是羅警兩人上前盤查，在盤查過程中，羅警見戚男隨身包內有一玻璃球吸食器以及白色粉末吸管，於是欲以現行犯將戚男逮捕偵辦。

逮捕過程中，戚男抗拒與羅警發生肢體拉扯，造成警員羅玉頭部撞到受傷流血，但羅警不管自身傷勢，與同事奮力使用辣椒水，將戚男壓制在地，隨後對戚男附帶搜索時，於左側褲子口袋查扣毛重0.4公克安非他命一包。全案依《毒品危害防制條例》、妨害公務罪移送法辦。而羅警送醫後診斷為右頭部上方撕裂傷，經院方縫合後無大礙已出院。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！