年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地。根據現在最新的民調指出，蔣萬安是36％，黃珊珊是26％，而陳時中是23％。對此前立委郭正亮今（3）日就分析了台北三腳督的選情，郭正亮認為「選舉是要有焦點的，一定要讓人家知道你要幹嘛」，引發討論。

郭正亮今日在YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」中指出，其實陳時中的「仇恨值」一直沒處理，「只要他去陌生區域掃街，就會有一兩個衝出來辱罵他，結果他這種行程就變少了」。郭正亮坦言，「陳時中終究要會講公開的體面話，連這種話都不會講」。郭正亮更點出陳時中的問題就是「政策一直跳，最後每一個政策都不太有印象」。

郭正亮也提及，當初陳時中第一個端出的政策牛肉就是打內湖交通，結果講了一兩次之後又變成都更，都更又只打一兩次，現在變公廁。這讓郭正亮直呼「你不能一直跳，一定要讓人家知道你要幹嘛，選舉是要有焦點的，焦點就是要重複」。郭正亮強調「政策要有2、3個是不斷重複的，如果覺得柯文哲沒做好的，你要做，或是跟你形象搭的，也去做，陳時中通通都沒有」。

郭正亮最後也無奈，「陳時中這個就是人設不清楚，市政也沒有焦點，不知道你在選什麼，然後一直被防疫糾纏，防疫的心魔一直在」，最後郭正亮更說，現在台北市的選情，因為黃珊珊「搶到綠的票比藍的票還多」，加上陳時中厭惡度太高，一但淺綠的票跑到黃珊珊那邊，會真的回不來。郭正亮也預測「蔣萬安在這場選戰要打到跟黃珊珊沒有太大差別，這樣就有可能會贏。黃珊珊有一個弱點，她組織盤很弱，都是空氣票」。