【立綱氣象報報】沿海陣風偏強 海邊城鎮騎車要小心│中視晚間氣象 20220903

受到颱風軒嵐諾外圍環流影響，今（3）日的風雨很狂暴，時大時小讓人措手不及，氣象局預估今晚到明日軒嵐諾暴風圈離台灣最接近，影響基隆北海岸、新北市山區、宜蘭山區最劇，最快明早10時可以解除陸警。氣象主播戴立綱表示，雖軒嵐諾逐漸遠離，但卻會為南台灣帶來水氣，增加陣雨機率。

根據中央氣象局最新觀測指出，中度颱風軒嵐諾今日晚間9時中心位置在台北東南東方約340公里之海面上，氣象局預報員陳伊秀表示，軒嵐諾北上路徑稍微西偏，最快今晚接觸到台灣東北角陸地，影響最重區域為東北角基隆北海岸、新北市山區、宜蘭山區交接。預估明早10時有機會解除陸警，海警則要等到明日下半天，但仍需觀察颱風後續發展而定。

中度颱風軒嵐諾今（3）日晚間21時中心位置在台北東南東方，約340公里之海面上。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局指出，今晚到明日白天受颱風及其外圍環流影響最大，北部、東北部皆有降雨，可能發展局部大雨或豪雨，北部山區要留意局部大豪雨；中南部降雨雖較短暫，但中部山區仍有大雨或豪雨的機會。而明晚颱風逐漸遠離，各地將轉為不定時短暫陣雨，東北部及中南部地區較局部，其他地區則是多雲的天氣。

氣象局指出，今晚到明日白天受颱風及其外圍環流影響最大，北部、東北部皆有降雨。（圖／擷取自氣象局官網）

明日氣溫方面，西半部及宜蘭高溫約28到30度，花東較為炎熱，高溫33、34度，受颱風環流沉降影響，東部及東南部可能出現焚風，金門地區也有36度高溫機率。

氣象主播戴立綱表示，颱風中心預計今晚通過宮古島和石垣島中間水道，代表軒嵐諾逐漸離開台灣，明天中午左右台灣會脫離軒嵐諾暴風半徑範圍，陸上及海上颱風警報皆有望解除。

而在軒嵐諾北上途中會帶動西南風並為台灣帶入南海水氣，下周一至下周三（9/5-9/7）中南部全天有局部陣雨機率，下周三（9/7）後台灣南邊海域形成的低壓系統會打亂這波水氣，導致中南部的降雨機率降低。而下周五（9/9）適逢中秋假期，北部高壓移入為會北台灣帶入微弱東北風，使得北部、東部迎雲層漸多，可能「雲縫中見月亮」，中南部僅有午後局部陣雨，較適合賞月。