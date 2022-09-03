40歲女星羅巧倫在《戲說台灣》當演員班底多年，之後出演許多八點檔本土劇《夜市人生》、《甘味人生》、《一家人》等，最近在《黃金歲月》裡把小三演得絲絲入扣，被讚是「本土最強小三」；豈料，羅巧倫在臉書上傳打點滴照，似乎因拍戲累倒，無奈地說「撐不住了」。

羅巧倫今（3日）中午在臉書更新近況，颱風天掛病號，曬出一張纖細手臂插針管打點滴的照片，開頭就寫下，「撐不住了……」，似乎因為近期工作行程滿檔，為了尬戲累倒，她也感謝劇組讓她先就醫檢查身體狀況；羅巧倫在打完點滴後，也說精神好多，堅強喊話「趕快恢復抵抗力」。

在圈內人緣不錯的羅巧倫，一PO出打點滴的照片，底下有不少明星好友留言關切，「天啊～親愛的保重身體」、「妹妹啊啊啊啊照顧好自己」、「保重！快快好起來」、「早日康復」；許多粉絲也很捨不得，直言「別累壞了，保重啊，祝早日康復」、「最美的反派，要早日康復喔」。

羅巧倫近期在本土劇《黃金歲月》中飾演黃雪琴，搶閨密老公外，還懷上小孩，直奔閨蜜家住逼宮，在劇中把小三各種惡劣行徑演繹得淋漓盡致，更讓觀眾看到氣得牙癢癢，甚至有人跑到她的臉書痛罵，但羅巧倫冷靜有禮回應，高情商表現獲大票網友讚賞。