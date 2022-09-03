因為新冠肺炎疫情停辦一屆的宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽，今天（3日）重新復賽，雖然遇到軒嵐諾颱風外圍環流影響，但除了天氣時晴時雨外，反倒溫度比平常更加涼爽，讓選手避開濕熱的天氣、更能輕鬆參賽，亞運培訓國手張家豪、張琦文都展現不俗的實力，雙雙以極大差距勇奪51.5公里標準賽的男、女子組總冠軍。

今年國內新冠疫情還是必須有嚴格的防疫規定，加上幾位國手出國參賽，亞培國手一枝獨秀，張家豪在游泳項目時雖然落後當時的領先者曾俊霖10多秒，但他心情很篤定，因為賽前就己經確認他的兩大對手一哥張團畯因前陣子確診新冠才剛恢復訓練，另一位潘子易赴葡萄牙參賽，在兩大對手未參賽下，張家豪為自己設定在梅花湖要在自由車拼極限的個人成績，果然在自由車後就開始一路領先，到跑步更是一路獨跑，最終以1小時51分46秒封王，比居次的曾俊霖快了6分48秒。

對22歲張家豪更別具意義的是，過去他參加梅花湖鐵人三項錦標賽因為年紀太小只能參加半程鐵人，共5度奪冠，今年是他個人首度在梅花湖的標準距離封王，同時也是「張家鐵人班」生涯的第296金。

張家豪說：「比賽過程本來就設定要挑戰自由車自己的極限，最後測到58分20秒，比自由車第二款的曾俊霖快了近4分鐘，感覺還OK，總算又攻克了另一個台灣鐵人聖地。」張家豪準備在下周四跟代表隊一同出發哈薩克參加亞錦賽，這次亞錦賽攸觀明年中華隊亞運代表資格，他說：「我們4人要拚接力賽，希望能帶回好消息！」

另一位也同樣下周出征亞錦賽的女子菁英選手張綺文，最近運氣較低迷，前陣子才確診新冠，雖然症狀不明顯，但在房間待了10天才轉陰，今天雖然從游泳一開始就一路保持領先，但在自由車吃能量膠時，她透露：「感覺好像吃到過期的，因為去年比賽少，有些能量膠可能過期，我吃到最後就有發酵味，在車上就有想拉的感覺，所以在路跑時也覺得腳步比較沈重。」

神奇的是，張綺文最終仍以2分07秒44完賽，比第2名葉畇彤快了多達15分鐘08秒，但張綺文並不以為意，她補充：「 我跟家豪都一樣，因為準備去哈薩克前把這場比賽當做熱身賽，我們自己都設定想測的目標然後去執行，感覺也還算可以。」